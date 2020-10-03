Больному COVID-19 Трампу дали экспериментальное лекарство

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc., разрабатывающая экспериментальное лекарство против серьезных заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2, заявила, что согласилась предоставить президенту США Дональду Трампу разовую дозу лекарства.

В компании отметили, что данное решение было принято после обращения врача президента США в порядке положения о "сострадательном использовании", когда экспериментальный препарат предоставляют в индивидуальном порядке в случае чрезвычайной ситуации.

Новый препарат находится на поздней стадии тестирования, его безопасность и эффективность пока не установлены. До сих пор не доказано, что его использование может предотвратить развитие серьезных заболеваний после заражения коронавирусом.

Трамп получил препарат в пятницу, прежде чем его доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где его взяли под наблюдение врачей. Пока что у него были лишь легкие симптомы, включая усталость.

В промежуточных результатах тестирования лекарства Regeneron, проведенных на 275 пациентах с легкой формой COVID-19, указано, что оно может сократить длительность симптомов и предотвратить дальнейшее прогрессирование болезни.

Однако исследование не было завершено, результаты были объявлены только в пресс-релизе компании, нигде не публиковались и не рассматривались другими учеными.

Врач Трампа также сообщил, что помимо нового препарата, президенту США дали противовирусный препарат Ремдесивир.

Также ему выписали цинк, витамин D, антацид под названием фамотидин, мелатонин и аспирин. Ничто из этого не является эффективным средством борьбы с COVID-19.

Как сообщалось ранее, Трамп подтвердил, что у него коронавирус и рассказал о своем самочувствии.

Главу Белого дома поместили в специальный президентский люкс, известный как "Палата 71".