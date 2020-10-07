Трамп приказал рассекретить документы по "российскому делу"

Американский президент Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

"Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории - российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!", - написал Трамп в своем твиттере.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору Уильям Барру.

В письме Конгрессу Барр объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

В 2016 году, во время президентской кампании основная соперница Трампа Хиллари Клинтон столкнулась с волной критики из-за использования личной электронной почты для служебных целей, когда занимала должность госсекретаря в 2009-2013 годах. ФБР тогда начало расследование, но дело было закрыто в июле 2016 года. Клинтон тогда не получила официальных обвинений.

Однако спустя несколько месяцев, в октябре 2016, за 11 дней до выборов, тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования.

Несмотря на его заявления о том, что расследование не значит подтверждение факта правонарушения Клинтон, ряд экспертов заявили, что именно из-за него Клинтон проиграла на выборах.