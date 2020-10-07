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Трамп приказал рассекретить документы по "российскому делу"

Трамп приказал рассекретить документы по "российскому делу"
Обновлено 06:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Американский президент Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

"Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории - российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!", - написал Трамп в своем твиттере.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору Уильям Барру. 

В письме Конгрессу Барр объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

В 2016 году, во время президентской кампании основная соперница Трампа Хиллари Клинтон столкнулась с волной критики из-за использования личной электронной почты для служебных целей, когда занимала должность госсекретаря в 2009-2013 годах. ФБР тогда начало расследование, но дело было закрыто в июле 2016 года. Клинтон тогда не получила официальных обвинений. 

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Однако спустя несколько месяцев, в октябре 2016, за 11 дней до выборов, тогдашний глава ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования. 

Несмотря на его заявления о том, что расследование не значит подтверждение факта правонарушения Клинтон, ряд экспертов заявили, что именно из-за него Клинтон проиграла на выборах. 

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США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер.

Автор:

Телеграф
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