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Трамп хочет вывести оставшиеся войска США из Афганистана до конца года

Трамп хочет вывести оставшиеся войска США из Афганистана до конца года
Обновлено 06:53 Сегодня Телеграф Фото: Fawad Aman
Президент США Дональд Трамп призвал вывести оставшиеся американские войска из Афганистана до 25 декабря этого года.

"Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, к Рождеству (25 декабря, - ред)!", - написал Трамп в Твиттер. 

Как сообщалось ранее, 29 февраля Соединенные Штаты и радикальная группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США за 14 месяцев должны вывести из Афганистана все свои войска, если талибы будут соблюдать договоренности.

10 марта должны начаться переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющее прекращении огня. Ранее талибы отказывались вести прямые переговоры с представителями афганских властей.

США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров.

В сентябре власти Афганистана и представители "Талибана" начали первые в истории мирные переговоры. Церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе.

Несмотря на это и объявленное перемирие, кровавые нападения в стране продолжаются.

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США, Афганистан, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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