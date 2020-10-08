Трамп хочет вывести оставшиеся войска США из Афганистана до конца года

Президент США Дональд Трамп призвал вывести оставшиеся американские войска из Афганистана до 25 декабря этого года.

"Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, к Рождеству (25 декабря, - ред)!", - написал Трамп в Твиттер.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Как сообщалось ранее, 29 февраля Соединенные Штаты и радикальная группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США за 14 месяцев должны вывести из Афганистана все свои войска, если талибы будут соблюдать договоренности.

10 марта должны начаться переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющее прекращении огня. Ранее талибы отказывались вести прямые переговоры с представителями афганских властей.

США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров.

В сентябре власти Афганистана и представители "Талибана" начали первые в истории мирные переговоры. Церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе.

Несмотря на это и объявленное перемирие, кровавые нападения в стране продолжаются.