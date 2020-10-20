Утилизировали мусор: сеть насмешила судьба антикоронавирусного подарка Путина в США

В сети бурно обсуждают решение США утилизировать подарок "из России с любовью".

После разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Кремль отправил американцам медоборудование для борьбы с коронавирусом COVID-19, - там в итоге отказались от ИВЛов и решили их утилизировать, так ни разу и не использовав.

Данное событие вызвало волну обсуждений в сети.

США уничтожили подаренные Россией аппараты ИВЛ https://t.co/etjL697wVE — МК (@mkomsomolets) October 20, 2020

Пользователи по разному отреагировали но в целом большинство высказались о сомнительном качестве, некоторые остались в недоумении.

"Ну так если они горят и опасны для здоровья", "Они просто опасны для жизни!", "Поставки мусора оптом", "Старье в утиль", "Зато теперь они знают русскую поговорку "дарёному коню в зубы не смотрят", "Кому нужна эта рухлядь?", "Решили просто не рисковать" "Такое даже за бесплатно никому не надо...", "Так они и не работали", "А куда еще этот хлам девать прикажете?", "А надо было бы послать обратно Путину!", - пишут в комментариях.

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