"Предпринял все меры, какие мог": политолог Путина открыл, как заразился коронавирусом

Российский политолог рассказал, как заразился коронавирусом.

Политолог из РФ Сергей Марков поделился своей историей, как подхватил коронавирус и как летел в полностью заполненом самолете.

Об этом он рассказал echo.msk.

Во время полета на самолете Марков предпринял все меры, какие были возможны.

Он надел три маски и постоянно их менял и не здоровался ни с кем за руку.

Тем не менее данные меры оказались недостаточными.

В аэропорту его температуру нигде и ни разу не проверяли.

В Москве и Ялте также никто ничего не проверил, по этому мэрии вероятно работают плохо.

В целом у Маркова сложилось впечатление о том, что система здравоохранения довольно пренебрежительно относится к соблюдению мер предосторожности.

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