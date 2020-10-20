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В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине за последние сутки подтвердили 5 469 новых случаев коронавируса, 113 граждан Украины умерло от осложнений болезни.

По состоянию на утро 20 октября в Украине выявили почти 5,5 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране почти 310 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Об этом гласят данные системы СНБО, осуществляющей мониторинг ситуации с COVID-19.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 173 788 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 469 инфицированных. 

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За прошедшие сутки от коронавируса умерли 113 украинцев, всего в Украине зафиксировали 5 786 жертв COVID-19.

Напомним, в Украине сложилась "довольно напряженная ситуация" с коронавирусом, отчего Минздрав может привлечь студентов-старшекурсников и интернов в больницы

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Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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