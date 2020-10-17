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"Напряженная ситуация": студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом

"Напряженная ситуация": студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - SIght REAL
Интернов и студентов могут привлечь к борьбе с COVID-19.

В Украине сложилась "довольно напряженная ситуация" с коронавирусом, отчего Минздрав может привлечь студентов-старшекурсников и интернов в больницы. 

"У нас действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются, с количеством наших пациентов, и понятно, что у нас увеличивается нагрузка на наших врачей, которые работают в больницах, которые работают в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем возможность, и у нас есть четкое понимание, в какой способ и как именно можем дополнительно привлечь либо врачей-интернов, либо студентов пятого-шестого курсов", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что медпомощь может предоставлять "исключительно специалисты"

"Исключительно специалистом является врач, который окончил медицинский университет, который прошел соответствующую интернатуру, и который самостоятельно может предоставлять медпомощь. Ни врачи-интерны, ни студенты старших курсов не являются такими специалистами. Для этого они обучаются, для этого проходят все курсы обучения, а потом уже идут самостоятельно к врачу. Таким образом любые привлечения врачей-интернов, и такая возможность существует, в больницы возможна, но их работа может проводиться исключительно под руководством врача. В другой способ это невозможно", - добавил он. 

Как сообщалось ранее, на утро 17 октября в Украине выявили более 293 тысяч случаев коронавируса, - заболевание поставило новые рекорды одновременно по числу умерших, новых зараженных и суммарного количества больных.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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