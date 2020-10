В США не утихают протесты: в Филадельфии демонстранты устроили погромы (Видео)

По Филадельфии, штат Пенсильвания, прокатилась волна насилия после того, как полицейские застрелили темнокожего мужчину с ножом.

В ходе ночных беспорядков ранения получили тридцать полицейских, пишет CNN.

Протестующие вышли на улицу после того, как полицейские применили огнестрельное оружие против 27-летнего чернокожего мужчины. Основной вопрос, который они задавали - почему полиция не применила для нейтрализации менее смертоносных средств, ведь как оказалось офицеров не оснастили электрошокерами.

Philadelphia’s liberal prosecutor has abandoned his police and refuses to enforce the law. Last night 30 officers were injured in riots—and as always the biggest victims are the city’s most vulnerable.

We must save America’s cities from this destruction.pic.twitter.com/wJW6nzozl7

— Tom Cotton (@TomCottonAR) October 27, 2020