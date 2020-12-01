Байден после травмы показался на публике (видео)

Избранный президент США Джо Байден, который недавно повредил ногу, показался на публике.
Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале Свежести.
Как можно увидеть на записи, Байден носит специальную обувь, а при ходьбе заметно прихрамывает.
На вопрос "как ваша нога?" он ответил "хорошо, спасибо, что спросили" и показал большой палец.
Как сообщалось ранее, Байден повредил ногу во время игры с одной из своих собак. Врачи обнаружили две трещины в кости.
По заявленным данным, компьютерная томография смогла выявить небольшие переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.
У Байдена дома живет две немецкие овчарки - Чемп и Мейджор.
Как сообщалось ранее, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, чего Украине ждать от президентства Байдена.