Появившийся в Калифорнии таинственный монолит уничтожили вандалы (фото, видео)

В течение суток новость о появлении третьего загадочного монолита облетела весь мир. Металлическая конструкция появилась в среду, 2 декабря, на горе Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния, и сразу стала достопримечательностью. Но ненадолго.

В четверг, 3 декабря, неизвестные молодые люди уничтожили таинственный железный монолит и вместо него поставили христианский крест. Об этом сообщает Аtascaderonews.

Видео инцидента появилось на Telegram-канале Mash.

Молодые американцы решили ее, таким образом, похоронить, потому что они не ждут инопланетян, в том числе из других стран и планет.

Напомним, что сперва необычная металлическая конструкция появилась в Юте, а позже в Румынии. В этих местах монолиты исчезли так же неожиданно, как и появились.