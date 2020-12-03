Третий загадочный монолит обнаружен в Калифорнии (фото)

После того, как некая загадочная металлическая конструкция, похожая на монолит из фильма Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея", была найдена сначала в пустыне Юта, а потом появилась и в Румынии, третью находку удалось обнаружить уже в штате Калифорния, США.

На днях, на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, очевидцы зафиксировали новый монолит. Об этом сообщает Sky News.

Гэри Лайонс, который прогуливается по окрестностям каждый день, рассказал, что нашел объект в среду, но накануне его там не было.

Отмечается, что высота металлической конструкции составляет около 9 футов (2,7 метра). Одно из отличий калифорнийского монолита можно выделить его относительную неустойчивость: его можно опрокинуть, если толкнуть с силой.

Стоит отметить, что спустя время первые две находки неожиданно исчезли.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме было найдено золотое украшение возрастом более 3000 лет.