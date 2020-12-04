Американцам плевать на Трампа: историк рассказал, что происходит в США после выборов

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает пытаться повлиять на исход ноябрьских выборов в судах. Не исключена ситуация, что ему удастся довести дело до Верховного суда. Однако в последнее время Трампа даже не показывают по телевидению.

Об этом рассказал российско-американский историк Юрий Фельштинский в комментарии изданию Гордон.

"Когда Трамп совершает очередной шаг, связанный с прошедшими выборами, вся страна от изумления открывает рот", - рассказал он.

В последнее время ситуация дошла до того, что Трампа перестали показывать даже на консервативных телеканалах. По словам Фельштинского, последнее 40-минутное выступление было обнародовано в интернете, но не транслировалось ни на едином телеканале.

Историк отмечает, что теперь либеральные и консервативные СМИ предпочитают говорить о будущей политике Джо Байдена и новых назначениях в его администрацию.

"Трамп уже сошел с первых полос газет и экранов телеканалов. Его еще упоминают, но относятся к нему достаточно иронично, несмотря на общий трагизм ситуации", – отметил Фельштинский.

Как сообщалось ранее, выборы президента США прошли 3 ноября. На них, согласно прогнозам американских СМИ, побеждает кандидат от демократов Джо Байден.

Однако Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и о своем решении добиваться справедливости в судах.

Окончательные итоги выборов должны быть озвучены 6 января 2021 года на заседании Сената. 20 января новоизбранный президент будет приведен к присяге. До тех пор Трамп остается президентом.