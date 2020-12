В самом центре Нью-Йорка авто влетело в толпу: жуткие фото и видео с места

В центре Манхэттена во время демонстраций авто въехало в толпу митингующих.

Об этом сообщает NBC News.

После случившегося женщина, которая осуществила наезд, сбежать не пыталась.

По заявлению властей, несколько пешеходов были ранены, один серьезно. Пострадали как минимум семеро.

Некоторых из пострадавших госпитализировали, однако угрозы их жизням нет.

JUST IN - Several people injured as a vehicle drives into #Manhattan #BlackLivesMatter protest. A witness video shows that protesters slowed the vehicle down and tried to open the doors of the car.pic.twitter.com/cOjvK1Ohzi

— Disclose.tv (@disclosetv) December 11, 2020