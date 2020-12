Трамп внезапно передумал вакцинироваться от коронавируса

В связи с пандемией коронавируса в США планируют начать массовую вакцинацию. А тем временем президент США Дональд Трамп решил не вакцинироваться одним из первых.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Трамп также призвал перенести сроки вакцинации работников Белого дома, если в этом нет острой необходимости. В то же время он признался, что пока делать прививку не планирует.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в программе, если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку. Я не планирую делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать это в подходящее время. Спасибо!", - сообщил Трамп в своем Твиттере.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020