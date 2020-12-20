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У Байдена намерены дать жесткий ответ на российские кибератаки

У Байдена намерены дать жесткий ответ на российские кибератаки
22:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Команда новоизбранного президента Джо Байдена рассматривает несколько вариантов наказания России за ее участие в масштабной кибератаке на правительственные агентства и компании США. Среди этих мер будут рассмотрены, как финансовые санкции, так и ответные киберудары по российской инфраструктуре. 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проинформированные источники.  

Отмечается, что ответ должен быть достаточно сильным, чтобы вызвать высокие экономические, финансовые и технологические потери, но при этом избежать дальнейшей эскалации конфликта между ядерными государствами. 

Также источники издания сообщают, что общей целью действий новой администрации будет создание эффективного механизма сдерживания будущих российских кибератак. 

После вступления Байдена в должность (20 января), решение кризиса и отсутствие прозрачности в вопросах масштабов кибершпионажа выйдут на передний план в повестке дня нового президента США, пишет издание. 

Пока эти обсуждения носят теоретический характер и будут уточнены, когда новая администрация получит представление о возможностях США. 

Напомним, в США обещают остановить строительство "Северного потока - 2" и готовы ввести новые санкции против него. 

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Россия, Джо Байден, Кибератаки.

Автор:

Телеграф
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