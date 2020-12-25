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Трампа подкосит "загадочная болезнь", а ученые найдут лекарство от рака: предсказание Ванги на 2021 год

Трампа подкосит "загадочная болезнь", а ученые найдут лекарство от рака: предсказание Ванги на 2021 год
03:24 Сегодня Телеграф фото: Mirror

Ясновидящая Ванга, которая предвидела коронавирус,  предсказала, что в 2021 год станет годом, когда человечество найдет лекарство от онкологии, а президент США Дональд Трамп будет страдать "загадочной болезнью".

Об этом сообщает Mirror.

По ее словам, эта болезнь "оставит его глухим и вызовет травму мозга". Кроме того, Ванга предсказала, что экономика Европы рухнет, на президента России Владимира Путина будет совершено покушение в его же стране, а исламские экстремисты устроят теракт в Европе.

 "[Экстремисты] будут использовать арсенал химического оружия против европейцев", - пишет издание, цитируя слова ясновидящей.

Кроме того, она заявила, что "мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий".

Вангелия Пандева Гуштерова, известная просто, как Ванга, умерла в августе 1996 года в возрасте 85 лет. Специалисты подсчитали, что сбывается около 68% ее предсказаний — а не 85%, как утверждают ее поклонники. Многие пророчества Ванги сбылись, многие так и остались неразгаданными тайнами. Гитлеру предсказательница предрекла поражение в войне с Россией. В науке будет сделано немало открытий по видениям бабы Ванги. Гибель членов экипажа подлодки "Курск", произошедшей в 2000 году, тоже была ею предсказана в 1980 году. Биография провидицы и её предсказания до сих пор становятся предметом изучения.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что предрекала знаменитая болгарская провидица Ванга на 2019 год.

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Все по теме:

Ванга, Дональд Трамп, Предсказания.

Автор:

Телеграф
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