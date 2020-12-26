Не только взрыв фургона: рождественские праздники в США омрачили убийства

В пятницу, 25 декабря весь мир праздновал Рождество. В США этот праздник не обошелся без трагедий. В частности, в Нэшвилле штата Теннесси утром пятницы, 25 декабря, взорвался автомобиль. В результате этого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

Еще одно смертельное происшествие случилось в Северной Каролине. Двое подростков погибли, а третий серьезно ранен в результате стрельбы в канун Рождества в восточной части Шарлотты.

Об этом сообщили местные власти, передает телеканал Fox 8.

Смертельная стрельба произошла около 22:45. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции нашли трех человек с огнестрельными ранениями и четвертого с рваной раной.

Полиция Шарлотты-Мекленбург опознала двух убитых подростков: 16-летняя Кэтрин Роксана Лопес Крус и 13-летняя Мишель Авила Роблес, 13 лет. Родители были уведомлены об их смерти.

Третья трагедия тоже произошла в Северной Каролине. Мужчину убили в Уинстон-Салеме на семейной вечеринке в рождественский день в собственном подвале, передает Fox 8.

Офицеры обнаружили, что 27-летний Герман Гарсия Пруденте из Уинстон-Салема был застрелен.

Ближайшие члены семьи сотрудничают со следствием.