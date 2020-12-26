Взрыв фургона в США показали с разных ракурсов: в деле всплыл возможный виновник и жертва

В Нэшвилле штата Теннесси утром пятницы, 25 декабря, взорвался автомобиль. В результате этого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

Правоохранители уверенны в умышленности взрыва.

Ранним утром из белого фургона начал раздаваться женский голос с предупреждением. Она говорила, что в транспортное средство встроена бомба, которая должна была взорваться через 15 минут, что вскоре и произошло.

BREAKING: Audio warning was being broadcast before explosion rocked downtown Nashville. Video shows moment of blast. pic.twitter.com/3IvciFH6BV — Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020

Когда фургон взорвался, он разбил окна и выбросил в воздух горящие обломки, повредив несколько зданий.

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Необычное предупреждение, поступившее из фургона, вероятно, спасло жизни. Но серьезных травм удалось избежать благодаря полицейским, которые серьезно отнеслись к предупреждению и очистили территорию.

Согласно приближенному снимку с камер видеонаблюдения в салоне фургона находился человек, предположительно мужчина. Пока неизвестно был ли там кто-то еще.

Стоит также отметить, что на месте взрыва была обнаружена необычная ткань. Начальник полицейского управления Нэшвилла Джон Дрейк предположил, что это могут быть человеческие останки. Это должна доказать эекспертиза.