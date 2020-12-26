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Взрыв фургона в США показали с разных ракурсов: в деле всплыл возможный виновник и жертва

Взрыв фургона в США показали с разных ракурсов: в деле всплыл возможный виновник и жертва
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Нэшвилле штата Теннесси утром пятницы, 25 декабря, взорвался автомобиль. В результате этого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

Правоохранители уверенны в умышленности взрыва.

Ранним утром из белого фургона начал раздаваться женский голос с предупреждением. Она говорила, что в транспортное средство встроена бомба, которая должна была взорваться через 15 минут, что вскоре и произошло.

 

Когда фургон взорвался, он разбил окна и выбросил в воздух горящие обломки, повредив несколько зданий.

 

 

Необычное предупреждение, поступившее из фургона, вероятно, спасло жизни. Но серьезных травм удалось избежать благодаря полицейским, которые серьезно отнеслись к предупреждению и очистили территорию.

Согласно приближенному снимку с камер видеонаблюдения в салоне фургона находился человек, предположительно мужчина. Пока неизвестно был ли там кто-то еще.

 

Стоит также отметить, что на месте взрыва была обнаружена необычная ткань. Начальник полицейского управления Нэшвилла Джон Дрейк предположил, что это могут быть человеческие останки. Это должна доказать эекспертиза.

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Все по теме:

США, Взрыв, Нэшвилл, Теннесси.

Автор:

Телеграф
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