Взрыв фургона в США показали с разных ракурсов: в деле всплыл возможный виновник и жертва

В Нэшвилле штата Теннесси утром пятницы, 25 декабря, взорвался автомобиль. В результате этого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.

Правоохранители уверенны в умышленности взрыва.

Ранним утром из белого фургона начал раздаваться женский голос с предупреждением. Она говорила, что в транспортное средство встроена бомба, которая должна была взорваться через 15 минут, что вскоре и произошло.

Когда фургон взорвался, он разбил окна и выбросил в воздух горящие обломки, повредив несколько зданий.

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020