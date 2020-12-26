Взрыв фургона в США показали с разных ракурсов: в деле всплыл возможный виновник и жертва

В Нэшвилле штата Теннесси утром пятницы, 25 декабря, взорвался автомобиль. В результате этого пострадали не менее трех человек и были повреждены десятки зданий.
Правоохранители уверенны в умышленности взрыва.
Ранним утром из белого фургона начал раздаваться женский голос с предупреждением. Она говорила, что в транспортное средство встроена бомба, которая должна была взорваться через 15 минут, что вскоре и произошло.
BREAKING: Audio warning was being broadcast before explosion rocked downtown Nashville. Video shows moment of blast. pic.twitter.com/3IvciFH6BV
— Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020
Когда фургон взорвался, он разбил окна и выбросил в воздух горящие обломки, повредив несколько зданий.
WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz
— WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020
BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH
— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020
Необычное предупреждение, поступившее из фургона, вероятно, спасло жизни. Но серьезных травм удалось избежать благодаря полицейским, которые серьезно отнеслись к предупреждению и очистили территорию.
Согласно приближенному снимку с камер видеонаблюдения в салоне фургона находился человек, предположительно мужчина. Пока неизвестно был ли там кто-то еще.
300,000 reward. #nashvilleexplosion pic.twitter.com/QDyd0nXJEY
— James (@afternoondj) December 26, 2020
Стоит также отметить, что на месте взрыва была обнаружена необычная ткань. Начальник полицейского управления Нэшвилла Джон Дрейк предположил, что это могут быть человеческие останки. Это должна доказать эекспертиза.