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Вице-президент США Майк Пенс демонстративно ушел от Дональда Трампа

Вице-президент США Майк Пенс демонстративно ушел от Дональда Трампа
Обновлено 00:14 Сегодня Телеграф

В США продолжаются беспорядки и потасовки на улицах. По состоянию на полночь (по киевскому времени) полиция жестко разгоняла сторонников действующего президента Дональда Трампа в ряде городов. Как известно, 6 января протествующие прорвались в здание Капитолия и сорвали учреждение результатов выборов президента США.

Вице-президент США Майк Пенс, который отказался по требованию Трампа признать выборы недействительными, призвал протестующих покинуть Капитолий и мирно разойтись.

Вместе с тем, в своем блоге в Twitter Пенс поставил фотографию Джо Байдена и его будущего вице-президента Камалу Харрис. Таким образом Пенс демонстрирует, что не поддерживает курс Трампа на непризнание выборов и срыв оглашения результатов.

Трамп проиграл выборы, однако отказывается это признавать. В своем последнем видеообращении президент США призвал сторонников освободить Капитолий, однако напомнил, что "победу у него украли" и об этом якобы "все знают".

Беспорядки в США: первая реакция Байдена и экстренное обращение Трампа

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Все по теме:

США, Выборы, Протесты, Беспорядки, Джо Байден, Дональд Трамп, Майк Пенс.

Автор:

Телеграф
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