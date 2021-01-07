Трамп уйдет в отставку уже через несколько дней: эксперт дал прогноз президенту США

Политический обозреватель, британский журналист Гедеон Рахман заявил, что Дональду Трампу, которого связывают с массовыми протестами и погромами в США в среду, 6 января, предстоит уйти в отставку ранее срока.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я думаю, что Трамп уйдет в отставку через несколько дней. И его ждет тюрьма, скорее всего, со временем", - написал он.

Отметим, что 19 демократов в Палате представителей Конгресса США просят вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить Трампа от должности президента США. Они направили ему соответствующее письмо. Если к Трампу применят эту конституционную норму, то Пенс, будучи вице-президентом, автоматически занимает пост президента.

Интересно, что эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 7 января, Конгресс США несмотря на попытки сторонников Дональда Трампа сорвать подведение итогов выборов, признал Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов.