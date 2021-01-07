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Трамп уйдет в отставку уже через несколько дней: эксперт дал прогноз президенту США

Трамп уйдет в отставку уже через несколько дней: эксперт дал прогноз президенту США
11:31 Сегодня Телеграф

Политический обозреватель, британский журналист Гедеон Рахман заявил, что Дональду Трампу, которого связывают с массовыми протестами и погромами в США  в среду, 6 января, предстоит уйти в отставку ранее срока.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я думаю, что Трамп уйдет в отставку через несколько дней. И его ждет тюрьма, скорее всего, со временем", - написал он.

Трамп

Отметим, что 19 демократов в Палате представителей Конгресса США просят вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить Трампа от должности президента США. Они направили ему соответствующее письмо. Если к Трампу применят эту конституционную норму, то Пенс, будучи вице-президентом, автоматически занимает пост президента.

Интересно, что эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 7 января, Конгресс США несмотря на попытки сторонников  Дональда Трампа сорвать подведение итогов выборов,  признал Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов.

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Все по теме:

Письма, Дональд Трамп, Майк Пенс, отставки, беспорядки в США.

Автор:

Телеграф
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