Внезапно: отношениям Байдена и Путина предрекли потепление

Несмотря на жесткую риторику Джо Байдена, его переезд в Белый дом может положительно отразиться на отношениях РФ и США.

Об этом сообщил политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

Как известно, приход к власти в США Дональда Трампа воспринимался как благоприятный период для отношений с Российской Федерацией. Но результаты последующих годов, наоборот, привели к ухудшению ситуации.

Политолог отмечает, что смена республиканцев на демократов может создать благоприятную обстановку для отношений с РФ. Все потому, что Байден склонен к компромиссам, несмотря на свою воинственную риторику.

Демократы всегда придерживались линии международных отношений и дипломатии, поэтому с Россией может наступить «потепление». Политолог отметил также, что подобное может произойти не только в ситуации с РФ – выход США из ядерной сделки с Ираном, который инициировал Трамп, тоже может быть пересмотрен.

Но вот где ситуация останется без изменений и где Российской Федерации можно не надеяться на лучший исход – это завершение «Северного потока 2», считает Березовец. Почему грандиозный проект никогда не доберется до финала – читайте в нашем материале.