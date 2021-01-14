Жизнь-боль: в США миллионер забыл пароль от кошелька с 7 тысячами биткоинов

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с семью тысячами биткоинов, что по текущему курсу, который изрядно подскочил, составляет около 240 миллионов долларов.

Об этом он рассказал The New York Times.

Получил он такое количество биткомнов еще в 2011 году, когда опубликовал анимированное видео «Что такое биткоин?», в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоина, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.

Томас поместил ключи к кошельку на защищенный диск IronKey, а пароль от нее записал на листке бумаги. Позже этот листок он потерял.

Защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.

"Я просто лежал в кровати и думал об этом. Потом шел к компьютеру с новым вариантом, это не работало, и я снова приходил в отчаяние", — рассказал сам Томас изданию.

На данный момент биткоиновый миллионер Томас пока поместил диск в безопасное место — на случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей.

"Я сказал себе: "Пусть это останется в прошлом, ради твоего собственного психического здоровья", — добавил он.

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