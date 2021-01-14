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Стало известно, как Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу: что он сказал

Стало известно, как Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу: что он сказал
Обновлено 07:20 Сегодня Телеграф Фото: glavcom.ua

14 января новоизбранный президент США Джо Байден призвал Сенат "справиться со своими обязанностями" по второму импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом демократ сообщил в своем аккаунте Facebook, передают news.liga.

По его словам, за импичмент и привлечение к ответственности Трампа голосовали обе партии в Палате представителей Конгресса США. 

Теперь данное решение должны поддержать в Сенате и Байден надеется, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займутся другими неотложными делами этой страны.

Стоит напомнить, что 6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, когда там утверждали победу Джо Байдена. Процедура была прервана на несколько часов, часть здания разграблена и разгромлена. При этом, в ходе беспорядков погибло пятеро человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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