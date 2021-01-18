Скачать
Понедельник, 18.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП
Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП
Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков
Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков
Динамо - Легия: полный матч (видео)
Динамо - Легия: полный матч (видео)

Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП

Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Из здания Капитолия в США эвакуируют людей из-за "внешней угрозы". 

Об этом сообщают западные СМИ. 

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы оказались снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении, отправленном персоналу Капитолия, передает NBC. 

На кадрах распространенных в сети видно, что от одного из зданий поднимаются клубы дыма. 



Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, однако стоит отметить, что в этот момент в здании проводилась репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена. 

Как сообщалось ранее, в начале января группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа пыталась штурмовать Капитолий, после разгона демонстрантов в здании нашли несколько самодельных взрывчатых устройств. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 126

Все по теме:

США, Вашингтон, Капитолий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев
02 Отчаянная туристка в шортах пыталась забраться на вершину горы в Польше в 20-градусный мороз (фото)
03 Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
04 Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
05 Навальный бросил вызов Путину: зачем понадобился его арест и что сейчас происходит в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
Джемилев рассказал, реально ли остановить колонизацию Крыма россиянами
Джемилев рассказал, реально ли остановить колонизацию Крыма россиянами
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
Поздравления с наступающим Крещением Господним в красивых картинках
Поздравления с наступающим Крещением Господним в красивых картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь