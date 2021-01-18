Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП

Из здания Капитолия в США эвакуируют людей из-за "внешней угрозы".
Об этом сообщают западные СМИ.
"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы оказались снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении, отправленном персоналу Капитолия, передает NBC.
DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol:
"All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6
— NBC News (@NBCNews) January 18, 2021
На кадрах распространенных в сети видно, что от одного из зданий поднимаются клубы дыма.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, однако стоит отметить, что в этот момент в здании проводилась репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Как сообщалось ранее, в начале января группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа пыталась штурмовать Капитолий, после разгона демонстрантов в здании нашли несколько самодельных взрывчатых устройств.