Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП

Из здания Капитолия в США эвакуируют людей из-за "внешней угрозы".

Об этом сообщают западные СМИ.

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы оказались снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении, отправленном персоналу Капитолия, передает NBC.

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol:

"All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6

— NBC News (@NBCNews) January 18, 2021