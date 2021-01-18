Видны клубы дыма: во время репетиции инаугурации Байдена произошло ЧП

Из здания Капитолия в США эвакуируют людей из-за "внешней угрозы".

Об этом сообщают западные СМИ.

"Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы оказались снаружи, ищите укрытие", - говорится в сообщении, отправленном персоналу Капитолия, передает NBC.

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol: "All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6 — NBC News (@NBCNews) January 18, 2021

На кадрах распространенных в сети видно, что от одного из зданий поднимаются клубы дыма.







Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, однако стоит отметить, что в этот момент в здании проводилась репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, в начале января группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа пыталась штурмовать Капитолий, после разгона демонстрантов в здании нашли несколько самодельных взрывчатых устройств.