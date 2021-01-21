Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Замминистра Уруского задержали за пьяное вождение: в полиции дали ответ
Замминистра Уруского задержали за пьяное вождение: в полиции дали ответ

"Хотим отмщения": после инаугурации Байдена в США прошли протесты (видео)

"Хотим отмщения": после инаугурации Байдена в США прошли протесты (видео)
10:28 Сегодня Телеграф Фото: streamable

В Портленде после инаугурации президента США Джо Байдена  разгромили штаб-квартиру Демократической партии Орегона - активисты разбили окна и нарисовали граффити внутри здания. В то же время в Сиэтле граждани также устроили погром. 

Об этом сообщили abc27.com.

"Мы не хотим Байдена — мы хотим отмщения", - такие лозунги звучали во время акции протеста.

Толпы людей по всему Портленду прибегли к насилию в день инаугурации Байдена, около 14:00 у Революционного зала на юго-востоке Портленда собралась толпа из 150 человек. Менее чем через час несколько полицейских на велосипедах прибыли на стоянку и были быстро окружены десятками людей до прибытия подкрепления, сообщила полиция Портленда.

Затем протестующие начали марш по улице SE Stark Street. В конце концов они добрались до штаб-квартиры Демократической партии Орегона на 9-й авеню северо-востока, где разбили окна и оставили граффити. Некоторые вытащили мусорные контейнеры на улицу и подожгли их содержимое.

Группа быстро разошлась. Но офицеры преследовали некоторых людей по окрестностям.

В тот день было арестовано восемь человек: четверо из Портленда, двое из Олбани, по одному из Макминнвилля и Ванкувера. Им предъявляются самые разные обвинения: бунт, хулиганство, хулиганство, вмешательство в дела миротворца, безрассудное сожжение и владение разрушительным устройством.

Видео с места событий:

В то же время в Сиэтле протестующие устроили погром после инаугурации Байдена.

Активисты блокировали движение в центре города, подожгли баннер и американский флаг, били окна и разрисовывали стены. Сильно пострадали здания суда и магазина Amazon.

Кадры с места протеста:

Напомним, что в первый день президентства Джо Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, и ряд других проектов экс-президента США Дональда Трампа, которые он отстаивал, несмотря на все возражения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 552

Все по теме:

США, Сиэтл, Портленд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь