"Хотим отмщения": после инаугурации Байдена в США прошли протесты (видео)

В Портленде после инаугурации президента США Джо Байдена разгромили штаб-квартиру Демократической партии Орегона - активисты разбили окна и нарисовали граффити внутри здания. В то же время в Сиэтле граждани также устроили погром.

Об этом сообщили abc27.com.

"Мы не хотим Байдена — мы хотим отмщения", - такие лозунги звучали во время акции протеста.

Толпы людей по всему Портленду прибегли к насилию в день инаугурации Байдена, около 14:00 у Революционного зала на юго-востоке Портленда собралась толпа из 150 человек. Менее чем через час несколько полицейских на велосипедах прибыли на стоянку и были быстро окружены десятками людей до прибытия подкрепления, сообщила полиция Портленда.

Затем протестующие начали марш по улице SE Stark Street. В конце концов они добрались до штаб-квартиры Демократической партии Орегона на 9-й авеню северо-востока, где разбили окна и оставили граффити. Некоторые вытащили мусорные контейнеры на улицу и подожгли их содержимое.

Группа быстро разошлась. Но офицеры преследовали некоторых людей по окрестностям.

В тот день было арестовано восемь человек: четверо из Портленда, двое из Олбани, по одному из Макминнвилля и Ванкувера. Им предъявляются самые разные обвинения: бунт, хулиганство, хулиганство, вмешательство в дела миротворца, безрассудное сожжение и владение разрушительным устройством.

Видео с места событий:

В то же время в Сиэтле протестующие устроили погром после инаугурации Байдена.

Активисты блокировали движение в центре города, подожгли баннер и американский флаг, били окна и разрисовывали стены. Сильно пострадали здания суда и магазина Amazon.

Кадры с места протеста:

Напомним, что в первый день президентства Джо Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, и ряд других проектов экс-президента США Дональда Трампа, которые он отстаивал, несмотря на все возражения.