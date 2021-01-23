Единственная не утратила обоняние: девушка спасла из огня больную коронавирусом семью (фото)

19-летняя Бьянка Ривера спасла зараженную коронавирусом семью от пожара, ведь лишь она не потеряла способность ощущать запахи и смогла учуять запах дыма.

Об этом пишет Mirror.

Происшествие произошло в американском городе Уэйко, штат Техас, 15 января. Девушка проснулась в поздней ночью из-за сильного запаха горящего пластика.

Обнаружив, что дом горит, она разбудила всех находящихся в доме и смогла вывести их из дома. Среди спасенных двое мальчиков 11 и 15 лет, а также ее 15-месячный племянник.

Выведя из здания людей, она вернулась, чтобы спасти четырех собак семьи.

Всего в здании находилось семь человек. Сама девушка получила легкие ожоги.

Как сообщалось ранее, в Павлограде горело общежитие. Пожарным удалось спасти 11 человек и кошку.