Байден сделал выбор: экс-посол США в России может возглавить ЦРУ

46-й президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) кандидатуру дипломата Уильяма Бернса.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

В администрации Байдена сообщили, что кандидатура Бернса уже направлено на рассмотрение в Сенат.

"В Сенат присланы номинации ... Уильяма Джозефа Бернса из штата Мэриленд, на должность директора Центрального разведывательного управления", - говорится в тексте указа.

Стоит напомнить, о его выдвижении Байден объявил еще 11 января.

"С ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ американский народ будет спать спокойно. Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, что обеспечивает безопасность наших людей и нашей страны", - заявил Байден, комментирую выдвижение Бернса.

64-летний Уильям Бернс имеет более чем 30-летний стаж дипломатической работы и сейчас возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. С 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойд Остина на пост министра обороны. И он стал первым афроамериканцем на этой должности в истории Соединенных Штатов.