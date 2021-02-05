Сбросили снег в чужой двор: американец расстрелял соседей и покончил с собой (видео 18+)

В американском городе Плейнсе, штат Пенсильвания мужчина расстрелял соседей, а после покончил с собой.

Как сообщает LIFE SHOT, трагедия случилась из-за того, что семейная пара, чистя снег возле своего дома, якобы, сбрасывала его на участок соседа.

47-летний Джеффри Спейд прямо на улице начал выяснять отношения с семейной парой. А потом Спейд достал пистолет и расстрелял 48-летнюю Лизу Гой и её 50-летнего мужа Джеймса. Когда патроны кончились, он сходил домой за винтовкой и сделал ещё несколько выстрелов по своим жертвам — они скончались.

Прибывшая на место полиция обнаружила не только тела супружеской пары, но и самого 47-летнего стрелка. По предварительным данным, он совершил самоубийство в своём доме сразу после происшествия.

Стрельба была записана камерой наблюдения. Видео можно посмотреть по ссылке. (Внимание! на видео содержатся сцены насилия и непристойная лексика).

Как сообщалось, 4 февраля в американском городе Лафайетт, штат Колорадо 95-летний житель дома престарелых открыл стрельбу и застрелил одного из сотрудников учреждения.

А в июле прошлого года мужчина застрелил двух полицейских в американском штате Техас и после этого покончил с собой.