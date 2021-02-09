В Сенате США рассматривают импичмент Трампа: смотреть онлайн, что там происходит

В Сенате США проходит заседание, на котором рассматривается вопрос объявления импичмента бывшему президенту Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию во время попытки захвата здания Капитолия 6 января группой сторонников.

Американские телеканалы ABC и NBC ведут прямую трансляцию из зала заседания.

Первым слово взял лидер демократов Чак Шумер, который заявил, что это "самые серьезные обвинения, когда-либо выдвинутые против президента".

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин после него предупредил сенаторов, что если сейчас импичмент не будет объявлен, то это грозит созданием "серьезного прецедента".

Для того, чтобы добиться обвинения Трампа, сенаторам-демократам необходима поддержка хотя бы 17 сенаторов-республиканцев.

Если у них это получится, Трампу впредь будет запрещено занимать государственные должности, также это поставит крест на его планах относительно повторного участия в президентских выборах.

За всю историю США было лишь четыре попытки объявить импичмент президенту (Эндрю Джонсон, Ричард Никсон, Билл Клинтон и Дональд Трамп). Три из них не увенчались успехом и еще в одном случае президент добровольно сложил полномочия.

Процедура импичмента против Трампа инициирована уже второй раз. Если Сенат найдет голоса, то он станет первым отстраненным президентом США и первым, которого отстранили уже после завершения каденции.