Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов

Утром 11 февраля в Техасе, на межштатной автомагистрали 35 Даллас-Форт-Уэрт произошло масштабное ДТП: столкнулись 133 автомобиля в результате чего погибли не менее 9 человек. В сети показали видео аварии.

Об этом сообщили в YouTube WFAA.

Представитель Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта сообщил, что 36 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать помятые автомобили и вытаскивать заблокированных там людей.

Гололед на трассе возник вследствие прошедших ночью ледяного дождя и мокрого снега. Выехавшие утром автомобилисты не справились в управлением.

Видео момента масштабной аварии:

Стоит напомнить, что ранее, 10 февраля в американском городе Баффало штата Миннесота пожилой мужчина открыл стрельбу в клинике.