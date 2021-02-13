В США одессита приговорили к тюремному сроку за отмывание денег: детали дела

В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.

Как сообщает в пятницу, 12 февраля, Минюст США, партнеры Мусиенко по схеме взламывали и крали информацию у жертв в Соединенных Штатах и использовали эту информацию, чтобы выдать себя за жертв. Обманывая банки, вынуждая их поверить в то, что снятие средств со счетов жертв было запрошено потерпевшими, Мусиенко и другие смогли украсть крупные суммы денег со счетов жертв.

"Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и управлении сетью "денежных мулов" или лиц, которые переводили средства на американские корпоративные и индивидуальные банковские счета, которые могли принимать украденные средства и переводить их за границу", - говорится в сообщении Минюста.

Мусиенко под псевдонимом нанимал американских "мулов", рекламируя на сайтах по трудоустройству, что нанимает финансового помощника. Украинец инструктировал мулов, которые считали, что они работают на законный бизнес, помогать клиентам переводить деньги за границу.

Закрытые обвинения были предъявлены Мусиенко в 2016 году в Западном округе Северной Каролины. Он был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. Примерно в апреле 2019 года ФБР провело обыск в ноутбуке Мусиенко и обнаружило файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о других лицах, помимо Мусиенко.

Суд вынес приговор Мусиенко после того, как он6 признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи, в связи с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских киберпреступников, которые взламывали и похищали средства с банковских счетов предприятий США.