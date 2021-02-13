Руководителей Facebook и Twitter вызывают в Конгресс: что произошло

В деле о штурме Капитолия появились новые свидетели. Глав Twitter и Facebook могут вызвать для допроса в Конгресс США.

Слушания назначены в комитете по энергетике и торговле, который занимается расследованием событий в Капитолии 6 января 2021 года. Точная дата заседания еще не известна, однако есть вероятность, что они состояться уже в марте. В данный момент обсуждается предоставление основателю Facebook Марку Цукербергу а также руководителю Twitter Джеку Дорси возможности выступить перед законодателями Палаты представителей Конгресса США, сообщает Politico.

Конгрессменов интересует обработка платформами дезинформации и "насильственного контента", касающихся беспорядков в Капитолии.

В январе председатель Комитета палаты представителей по вопросам энергетики и торговли Фрэнк Паллоне объявил о планах расследовать, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Сенате признали законность проведения импичмента для Трампа.