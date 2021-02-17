В США уничтожили одно из последних напоминаний о Трампе (видео)

В среду утром, 17 февраля, в США взорвали отель и казино Trump Plaza в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), которые когда-то принадлежали экс-президенту Дональду Трампу. Ранее право взорвать бывшее казино Трампа разыгрывали на аукционе.

Об этом сообщает NBC.

Отель и казино были разрушены к 9 утра по местному времени (16 часов по Киеву). От них остались лишь куча обломков и дым.

Берни Диллон, бывший менеджер казино, рассказал, что раньше отель был излюбленным местом для знаменитостей.

"То, как мы поместили Trump Plaza и город Атлантик-Сити на карту всего мира, было действительно невероятным. Все, от Халка Хогана до Мика Джаггера и Кита Ричардса, - это был целый спектр знаменитостей", - сказал он.

Бывший отель и казино Trump Plaza закрылись с 2014 года. Самое известное развлекательное заведение Тампа, гостиница и казино Trump Taj Mahal, которые он назвал "восьмым чудом света" официально прекратили работу в 2016 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дональд Трамп попал в первую десятку рейтинга Google по самым популярным запросам украинцев за 2020 год.