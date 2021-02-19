Мощные снегопады в США унесли жизни почти 50 человек

Мощный снежный шторм и перепады температур в США стали причиной гибели десятков людей, а власти затронутых штатов готовятся к тому, что вскоре жертв, учитывая прогнозы синоптиков, станет еще больше.

Журналисты The Washington Post смогли собрать информацию о том, что после ледяного шторма в стране погибли по меньшей мере 47 человек.

Отмечается, что 30 из них проживали в штате Техас, который страдает также от перебоев с энергоснабжением.

Издание указывает, что его данные включают только подтвержденную информацию о гибели людей из-за погодных условий и сопутствующих невзгод, однако предполагает, что реальное число жертв может быть значительно выше.

Личности жертв по большей части неизвестны, однако указывается, что 18 из них были в возрасте старше 50 лет, а пятеро - старше 85 лет.

Там, где температура воздуха упала наиболее сильно, некоторые люди пытаются согреться рискованными способами, например используя газовые грили или автомобильную печку внутри гаража. Есть сведения, что по меньшей мере пять человек погибли из-за отравления угарным газом.

Тем не менее, по меньшей мере 17 человек умерли из-за переохлаждения, некоторые из них относятся к наиболее уязвимым слоям общества.

Как сообщалось, с 16 февраля в американских штатах Техас и Луизиана на фоне морозов продолжается энергетический кризис.