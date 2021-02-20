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Стало скучно: Трамп объявил бойкот Twitter после блокировки

Стало скучно: Трамп объявил бойкот Twitter после блокировки
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа навсегда и он не сможет вернуться даже если когда-то будет переизбран на президентский или другой руководящий пост. 

Об этом на прошлой неделе заявил финансовый директор Твиттера Нед Сигал в интервью CNBC . 

"Если вас удаляют из платформы, то вас удаляют из платформы", - сказал он. 

Он указал, что политика соцсети разработана так, чтобы гарантировать, что пользователи не будут подстрекать к насилию. Если это случается, то пользователя удаляют из платформы безвозвратно. 

В свою очередь, сам Трамп в интервью Newsmax заявил, что Твиттер "уже не тот" и миллионы людей покидают платформу. 

"Стало очень скучно, мы не хотим возвращаться в Twitter", - сказал Трамп. 

Вместе с тем, он допустил переход на другие платформы и даже создание собственного сайта. 

Напомним, в ночь на 9 января аккаунты Трампа и некоторых его сторонников в Твиттер были заблокированы. Это произошло на фоне попыток его соратников штурмовать здание Капитолия

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Дональд Трамп, Twitter.
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