Стало скучно: Трамп объявил бойкот Twitter после блокировки

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа навсегда и он не сможет вернуться даже если когда-то будет переизбран на президентский или другой руководящий пост.

Об этом на прошлой неделе заявил финансовый директор Твиттера Нед Сигал в интервью CNBC .

"Если вас удаляют из платформы, то вас удаляют из платформы", - сказал он.

Он указал, что политика соцсети разработана так, чтобы гарантировать, что пользователи не будут подстрекать к насилию. Если это случается, то пользователя удаляют из платформы безвозвратно.

В свою очередь, сам Трамп в интервью Newsmax заявил, что Твиттер "уже не тот" и миллионы людей покидают платформу.

"Стало очень скучно, мы не хотим возвращаться в Twitter", - сказал Трамп.

Вместе с тем, он допустил переход на другие платформы и даже создание собственного сайта.

Напомним, в ночь на 9 января аккаунты Трампа и некоторых его сторонников в Твиттер были заблокированы. Это произошло на фоне попыток его соратников штурмовать здание Капитолия.