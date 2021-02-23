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Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Covid-19 забрал больше жизней американцев, чем три большие войны 20-го века

Covid-19 забрал больше жизней американцев, чем три большие войны 20-го века
01:33 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

По состоянию на 22 февраля в США из-за COVID-19 скончались более 500 тыс человек, что больше числа погибших, которых Америка потеряла в трех войнах прошлого столетия.

Об этом сообщили TMZ.

Согласно предоставленным данным, столько граждан США погибло в войнах:

  • Вторая мировая война унесла жизни 291 тыс человек,
  • Война во Вьетнаме - 47,4 тысяч,
  • Корейская война - 33,7 тысяч.

В то же время, в стране в последние дни более 1,5 миллиона человек прививаются от коронавируса ежедневно.

По мнению TMZ, некоторые медики и исследователи ожидают новую волну смертей из-за очень заразных штаммов вируса.

Стоит отметить, что США сейчас на первом месте по смертям от коронавируса. Второе место занимает Бразилия - 246 тыс погибших, а трете - Индия, где 156 тысяч человек погибли от заболевания.

Напомним, что в Украине 22 февраля зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Covid-19.
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