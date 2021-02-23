Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?
Почему на Банковой так истерят из-за звонка Байдена Зеленскому?
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
За побочные эффекты от вакцин против Covid-19 выплатят компенсации: кто финансирует и как получить деньги
Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу

Напоминание о Covid-19 поднимут в небо: американский грузовой Boeing "надел" маску (фото)

Напоминание о Covid-19 поднимут в небо: американский грузовой Boeing "надел" маску (фото)
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Самолет американской грузовой авиакомпании Kalitta Air во время обновления ливреи "одел" защитную маску. Теперь и это воздушное судно напоминает о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Украероруха".

Так, теперь на Boeing B747-400, который принадлежит авиакомпании из США, нанесен рисунок защитной маски в районе передней части корпуса и кабины пилотов.

"Подобные маски можно увидеть на воздушных судах авиакомпаний Cargolux Airlines International (Люксембург) и Garuda Indonesia (Индонезия)", - написали в Фейсбуке Украероруха, где также поделились фото рисунка на самолете американской авиакомпании.

 

Стоит напомнить, что ранее, 21 февраля в столице Нигерии произошло крушения военного самолета в результате чего поменьшей мере шесть человек погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

Все по теме:

США, Boeing, Самолет, Маска, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 "Это точно не КНДР?": в сети обсуждают видео "передачи энергии" от Лукашенко военным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери
Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери
Официально: звезда &quot;Дивергента&quot; помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом
Официально: звезда "Дивергента" помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь