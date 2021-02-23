Напоминание о Covid-19 поднимут в небо: американский грузовой Boeing "надел" маску (фото)

Самолет американской грузовой авиакомпании Kalitta Air во время обновления ливреи "одел" защитную маску. Теперь и это воздушное судно напоминает о важности соблюдения мер безопасности во время пандемии.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Украероруха".

Так, теперь на Boeing B747-400, который принадлежит авиакомпании из США, нанесен рисунок защитной маски в районе передней части корпуса и кабины пилотов.

"Подобные маски можно увидеть на воздушных судах авиакомпаний Cargolux Airlines International (Люксембург) и Garuda Indonesia (Индонезия)", - написали в Фейсбуке Украероруха, где также поделились фото рисунка на самолете американской авиакомпании.

Стоит напомнить, что ранее, 21 февраля в столице Нигерии произошло крушения военного самолета в результате чего поменьшей мере шесть человек погибли.