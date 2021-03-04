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Четверг, 04.03.2021
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Губернатор Техаса разрешил не носить маски, но жители штата не слишком рады: в чем причина

Губернатор Техаса разрешил не носить маски, но жители штата не слишком рады: в чем причина
10:59 Сегодня Телеграф

С 10 марта в американском штате Техас может возобновить работу весь бизнес, а появляться в масках в общественных местах больше необязательно. Такое решение власти вызвало неоднозначную реакцию среди местных жителей.

О грядущем снятии ограничений по COVID-19 на территории штата Техас 2 марта сообщил губернатор Грэг Эббот, соответствующий ролик размещен и на его странице в Instagram: "Я только что объявил, что Техас ОТКРЫТ на 100%. ВСЕ. Я также прекратил действие общегосударственного мандата на использование масок в масштабе штата". 

В комментариях к посту техасцы отмечают, что при этом компании по-прежнему могут вводить коронавирусные ограничения, и призывают клиентов не вымещать свое недовольство на сотрудниках.

"Как это будет работать? Работать это будет следующим образом: штат теперь бизнесу не указ. То есть: хотите требовать маски – пожалуйста, не хотите – не требуйте, – поясняет в своем блоге "адепт позитивной иммиграции" Диана. – Штат вам больше ничего не навязывает. Скажу честно, если речь идет о ношении масок в закрытых помещениях, в которых люди не всегда соблюдают дистанцию, (например, в супермаркетах, люди часто подходят намного ближе, чем положенный 6 футов), мне все-таки безопаснее по ощущениям, когда все хотя бы в масках, но так или иначе, будем делать выбор, куда ходить".

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Еще одна жительница Техаса Татьяна отмечает, что в штате и так все давно было открыто – и школы, и бизнес, и даже дискотеки, так что шаг губернатора ей не совсем понятен. По ее словам, медики также считает, что решение об отмене обязательного ношения защитных средств также принято слишком быстро.

"Многие считают, что ношение масок в общественных местах (например, магазинах) нужно сохранить, – пишет Татьяна. – Лично я также считаю этот шаг быстрым. Знаете почему? Медицинская система в США так себе. Вакцинировано очень мало людей. Пришла я на днях к врачу, просто познакомиться и сделать ежегодный осмотр. Она измерила давление, вес, посмотрела уши и послушала прямо через свитер. И вот как они будут лечить людей, когда начнется поток ковидников? Никак. Будут ставить диагнозы так же слушая через одежду. Многие боятся, что из-за резкого отказа от масок начнется новая волна. И тогда закроют вообще все!"

В качестве примера Татьяна приводит ссылку на страницу одного из техасских кафе, где размещено фото сотрудника в маске, а в посте говорится о том, что посетителей по-прежнему просят соблюдать дистанцию и быть в средствах защиты, когда они заходят и передвигаются по помещению. Таким образом собственник заведения стремится "обеспечить максимальную безопасность "сотрудников и гостей".

К слову, не только Техас, но и другие американские штаты дали добро на то, что в общественных местах можно появляться без масок: в их числе Мичиган, Луизиану и Миссисипи. По всей видимости, такое решение власти приняли, рассчитывая на эффект от вакцинации и увидев снижение уровня заболеваемости. Так, 3 марта в США зафиксировано 14,8 тыс. новых случаев, при том, что последние 10 дней фиксировалось почти до 84 тысячи.

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Катерина Данилина-Левочко
Автор: Катерина Данилина-Левочко
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США, Техас, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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