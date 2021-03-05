Байден отменил авиаудары по Сирии, узнав, что может пострадать мирная женщина и двое детей, - СМИ

Еще 26 февраля американский президент Джо Байден планировал осуществить два авиаудара по боевикам поддерживаемых Ираном в Сирии. Но, в ночь перед этим событием данные разведки, полученные за пол часа до старта операции заставили его изменить план.

Об этом сообщил The Washington Post.

Так, по данным разведки, в районе второго места авиаудара проживала женщина с двумя детьми. Это и стало причиной отмены атаки второй цели.

В то же время Байден не запретил атаку первой, поэтому авиаудар по предполагаемому место дислокации поддерживаемых Ираном группировок боевиков на востоке Сирии все же был произведен.

Стоит отметить, что таким образом США хотят дать понять Ирану, что в Белом доме готовы отвечать на ракетную атаку 15 февраля в северном Ираке, при этом не стремясь к эскалации конфронтации с Тегераном.

Напомним, что 27 февраля Джо Байден рассказал, что послужило причиной для авиаударов по Сирии.