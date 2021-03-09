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Собака Байдена искусала сотрудника службы безопасности: раскрыты детали инцидента

Собака Байдена искусала сотрудника службы безопасности: раскрыты детали инцидента
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф

Немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре на прошлой неделе после агрессивного поведения в Белом доме одного из них.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Овчарка Мейджор (Major), взятая Байденом в ноябре 2018 года из приюта для животных в Делавэре, укусила сотрудника службы безопасности Белого дома.

"Точное состояние жертвы неизвестно, однако эпизод был настолько серьезным, что собаки были впоследствии перевезены в Уилмингтон, штат Делавэр, где они и остаются", - говорится в заметке.

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Как пишет CNN, трехлетнему Мейджору 3 года. После переезда в Белый дом он неоднократно демонстрировал возбужденное поведение, включая прыжки, лай и агрессию в отношении сотрудников службы безопасности. Старшему из немецких овчарок Байдена, Чемпу (Champ), примерно 13 лет, и он уже не такой резвый из-за преклонного возраста.

"Человек, знакомый с расписанием собак, подтвердил CNN, что они находятся в Делавэре, но отметил, что они, как известно, оставались там со смотрителями, когда первая леди уезжает из города", - говорится в заметке.

Как сообщалось, секретная служба 13 февраля задержала 66-летнюю женщину возле Белого дома, которая пыталась передать письмо президенту Джо Байдену. У нее нашли пистолет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 352

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Белый дом, Джо Байден, Укус, Овчарки.
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