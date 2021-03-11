Скачать
Четверг, 11.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
"Трусливые пи****сы": "слуга народа" отличился странным постом об оппонентах Лукашенко из Nexta
"Трусливые пи****сы": "слуга народа" отличился странным постом об оппонентах Лукашенко из Nexta
Гениальный гол Месси не помог "Барселоне" пройти ПСЖ (видео)
Гениальный гол Месси не помог "Барселоне" пройти ПСЖ (видео)

Жители улицы растрогали курьера до слез своей благодарностью (фото)

Жители улицы растрогали курьера до слез своей благодарностью (фото)
04:28 Сегодня Телеграф фото: Mirror

Курьера службы доставки в США благодарные клиенты отблагодарили необычным сюрпризом, сказав таким образом ему спасибо за помощь во время карантина из-за коронавируса, ведь в то время порой он был «единственным лицом», которое они видели в течение дня.

Об этом сообщает Mirror.

Стоит отметить, несмотря на то, что инцидент произошел в середине декабря, но широкому кругу об этом стало известно на днях, когда снимки сюрприза опубликовали в Reddit.

Сюрприз курьеру в США

Так все клиенты курьера выстроились вдоль дороги, по которой обычно едет курьер во время развоза доставки.  Так они выразили ему благодарность за доставку около 1000 посылок во время карантина.

Выстроившись один за другим, взрослые и дети выкрикивали имя курьера, гудели автомобильными гудками, звонили в колокола и держали плакаты с благодарностью.

 "Энтони всегда доставляет наши посылки с улыбкой и машет рукой", - рассказал один из его клиентов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали двоих автоугонщиков и нескольких воров, которые совершили кражи из магазинов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 181

Все по теме:

США, Карантин, Курьеры, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта
02 В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
03 Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
04 В полиции показали второго подозреваемого в изнасиловании девушки на Киевщине (фото)
05 Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию &quot;вагнеровцев&quot;
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"
В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
Какой праздник 11 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь