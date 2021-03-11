Жители улицы растрогали курьера до слез своей благодарностью (фото)

Курьера службы доставки в США благодарные клиенты отблагодарили необычным сюрпризом, сказав таким образом ему спасибо за помощь во время карантина из-за коронавируса, ведь в то время порой он был «единственным лицом», которое они видели в течение дня.

Об этом сообщает Mirror.

Стоит отметить, несмотря на то, что инцидент произошел в середине декабря, но широкому кругу об этом стало известно на днях, когда снимки сюрприза опубликовали в Reddit.

Так все клиенты курьера выстроились вдоль дороги, по которой обычно едет курьер во время развоза доставки. Так они выразили ему благодарность за доставку около 1000 посылок во время карантина.

Выстроившись один за другим, взрослые и дети выкрикивали имя курьера, гудели автомобильными гудками, звонили в колокола и держали плакаты с благодарностью.

"Энтони всегда доставляет наши посылки с улыбкой и машет рукой", - рассказал один из его клиентов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали двоих автоугонщиков и нескольких воров, которые совершили кражи из магазинов.