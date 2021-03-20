Резиденцию Трампа закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19: что известно

Главная резиденция бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде была закрыта после произошедшей там вспышки коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Популярный курорт служит резиденцией Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом после инаугурации Джо Байдена.

Пресс-служба Мар-а-Лаго сообщила, что пляжный клуб и столовая закрыты для посетителей. Однако там не уточнили, у скольких людей был зафиксирован COVID-19.

Там также сообщили, что все "соответствующие меры реагирования" были соблюдены, услуги по организации банкетов и мероприятий будут доступны.

Сам Трамп переболел коронавирусом еще в прошлом году, а 20 января получил первую дозу вакцины, хотя информация об этом появилась лишь в марте.

Действующий президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины еще в конце декабря прошлого года.