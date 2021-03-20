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Суббота, 20.03.2021
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Резиденцию Трампа закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19: что известно

Резиденцию Трампа закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19: что известно
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главная резиденция бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде была закрыта после произошедшей там вспышки коронавируса. 

Об этом пишет BBC

Популярный курорт служит резиденцией Трампа с тех пор, как он покинул Белый дом после инаугурации Джо Байдена. 

Пресс-служба Мар-а-Лаго сообщила, что пляжный клуб и столовая закрыты для посетителей. Однако там не уточнили, у скольких людей был зафиксирован COVID-19. 

Там также сообщили, что все "соответствующие меры реагирования" были соблюдены, услуги по организации банкетов и мероприятий будут доступны. 

Сам Трамп переболел коронавирусом еще в прошлом году, а 20 января получил первую дозу вакцины, хотя информация об этом появилась лишь в марте. 

Действующий президент США Джо Байден получил первую дозу вакцины еще в конце декабря прошлого года. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Флорида, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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