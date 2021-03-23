Травма на всю жизнь: очевидцы рассказали о расстреле в американском супермаркете

Очевидцы и свидетели рассказали подробности кровавой стрельбы в супермаркете в американском Боулдере, жертвами которой стали 10 человек.

Их слова цитирует CNN.

Так, по словам Стивена Макхью рассказал, что его зять и две внучки были в супермаркете, когда началась стрельба. Внучки мужчины, учащиеся седьмого и восьмого класса, когда началась стрельба, разговаривали по телефону со своей бабушкой. На другом конце телефона их бабушка услышала как минимум восемь выстрелов.

Позже стало известно, что женщина, стоявшая в начале этой очереди была застрелена. По словам Макхью, его зять Пол схватил девочек и поспешил наверх, чтобы укрыться в гардеробе над аптекой. Девочки, сидевшие в нем, боялись, что стрелок их надет, поскольку пальто, за которым они спрятались, было недостаточно длинным, чтобы скрыть им ноги.

"Страх и ужас продлятся до конца их жизни", - сказал мужчина.

Еще один очевидец Райан Боровски сказал CNN, что делал покупки в магазине, когда услышал первые выстрелы, а к третьему все уже бежали. Он сказал, что не может поверить, что это произошло в его городе.

"Боулдер кажется пузырем, и пузырь лопнул, - сказал Боровски. - Это похоже на самое безопасное место в Америке, а меня чуть не убили за то, что я купил газировку и пакет чипсов".

Как сообщал "Телеграф", стрельба в супермаркете произошла менее чем через неделю после того, как 18 марта в штате Джорджия в спа-салонах расстреляли 8 человек. В числе жертв были женщины азиатского происхождения. По данным американских СМИ, бойня возле супермаркета в Колорадо стала седьмым массовым убийством после расстрела людей в спа-салонах.