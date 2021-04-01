Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика

Facebook всерьез взялся за Трампа и начал удалять контент с голосом бывшего президента США.

В среду, 31 марта, Facebook удалил со своей платформы видеотизер будущего интервью с Дональдом Трампом и пригрозил и в дальнейшем удалять контент с голосом политика. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на слова невестки бывшего президента США Лары Трамп, которая является комментатором Fox News.

Лара Трамп обнародовала на своей странице в Instagram сообщение от администраторов Facebook, в котором они предупредили об удалении тизера интервью с Дональдом Трампом и заявляют, что и дальше будут так делать.

В Facebook объяснили, что видео было удалено "согласно блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram". В соцсети добавили, что "любой последующий контент, размещенный голосом Дональда Трампа будет удален, что приведет к дополнительным ограничений для аккаунтов".

Напомним, что Дональду Трампу запретили доступ в Facebook в начале января после того, как он спровоцировал штурм Капитолия. Тогда генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что компания считает - "риски, связанные с тем, что президент продолжит пользоваться нашими услугами в этот период, просто слишком велики".

Аккаунты Трампа заблокировали также Twitter и Instagram, принадлежащие Facebook. В Twitter категорически заявили, что 45-й президент США никогда не позволят вернуться.

Напомним, заблокированный в соцсетях Дональд Трамп запустил свою платформу. Сайт называется "Офис Дональда Трампа" и предназначен для онлайн-коммуникации между политиком и его женой Меланией Трамп и их сторонниками из разных слоев населения США