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Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика

Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Facebook всерьез взялся за Трампа и начал удалять контент с голосом бывшего президента США.

В среду, 31 марта, Facebook удалил со своей платформы видеотизер будущего интервью с Дональдом Трампом и пригрозил и в дальнейшем удалять контент с голосом политика. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на слова невестки бывшего президента США Лары Трамп, которая является комментатором Fox News.

 Лара Трамп обнародовала на своей странице в Instagram сообщение от администраторов Facebook, в котором они предупредили об удалении тизера интервью с Дональдом Трампом и заявляют, что и дальше будут так делать.

 В Facebook объяснили, что видео было удалено "согласно блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram". В соцсети добавили, что "любой последующий контент, размещенный голосом Дональда Трампа будет удален, что приведет к дополнительным ограничений для аккаунтов".

 Напомним, что Дональду Трампу запретили доступ в Facebook в начале января после того, как он спровоцировал штурм Капитолия. Тогда генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что компания считает - "риски, связанные с тем, что президент продолжит пользоваться нашими услугами в этот период, просто слишком велики".

 Аккаунты Трампа заблокировали также Twitter и Instagram, принадлежащие Facebook. В Twitter категорически заявили, что 45-й президент США никогда не позволят вернуться.

 Напомним, заблокированный в соцсетях Дональд Трамп запустил свою платформу. Сайт называется "Офис Дональда Трампа" и предназначен для онлайн-коммуникации между политиком и его женой Меланией Трамп и их сторонниками из разных слоев населения США

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Надежда Данищук
Автор: Надежда Данищук
Просмотры: 177

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Facebook, Соцсети, Instagram, Дональд Трамп.
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