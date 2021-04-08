Новые санкции США зацепят близких соратников Путина - СМИ

Власти США планируют выслать с территории государства российских шпионов, действующих под дипломатическим прикрытием. Также Администрация Джо Байдена готовит новые санкции против окружения Владимира Путина за попытку Кремля повлиять на американские выборы и взлом через программное обеспечение SolarWinds.

Такую информацию опубликовал Bloomberg, со ссылкой на ряд компетентных источников в кругах американских властей.

Журналисты сделали акцент на указания Джо Байдена провести расследование по поводу вмешательства Москвы в президентские выборы, атаки на SolarWinds, финансирование нападений талибов на военнослужащих США и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Расследования подошло к концу, и теперь руководство США может принять соответствующие решение.

По словам одного из источников Bloomberg, скорей всего Вашингтон введет санкции против ближайшего окружения российского президента и против организаций, игравших заметную роль во время вмешательства в выборы.

Официально Белый дом и Госдеп информацию Bloomberg не комментируют.

Напомним, в США опасаются вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".