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У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать

У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
08:17 Сегодня Телеграф

Администрация президента США Джо Байдена подготовила ряд шагов, направленных на прекращение строительства российского газопровода "Северный поток-2", однако пока опасается их внедрять из-за опасений, что это вызовет обратный эффект.

Об этом сообщает американская газета "Politico".

Так, Белый дом обсуждает назначение специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства этого газопровода.

В частности, советник по нацбезопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) еще более месяца назад неофициально предложил эту должность Амосу Хохштейну (Amos Hochstein), который был спецпосланником и координатором по международным энергетическим вопросам при президенте США Бараке Обаме и был советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Байдена.

Сам Хохштейн, который покинул наблюдательный совет энергетической компании "Нафтогаз Украины" в конце прошлого года, от комментариев отказался.

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"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации. Ранее Белый дом поручил экспертам по европейским делам в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте заниматься дипломатией трубопроводов", - пишет "Politico".

Однако официального назначения все еще не произошло. по данным "Politico", неопределенность в этом вопросе возникла из-за того, что "некоторые официальные лица опасаются, что назначение посланника на самом деле может привести к обратным результатам и еще больше отсрочить введение санкций против Nord Stream 2, сообщив Германии и России о том, что США открыты для некоторой формы примирения".

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Помимо этого Минюст США еще в прошлом месяце утвердил два пакета санкций в отношении компании "Nord Stream 2 AG", ответственной за строительство и последующую эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2", и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig).

"Но пакеты еще не реализованы, и еще неизвестно, включит ли администрация (президента США – ред.) Nord Stream 2 AG и Варнига в список субъектов, подпадающих под санкции, которые она должна предоставить Конгрессу в следующем месяце", - говорится в информации.

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Как сообщалось, проект газопровода "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, считают проект исключительно политическим и угрожающим энергетической безопасности Европы. 

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Впрочем, после принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.

Помимо этого, 26 марта Польша лишила регистрации два корабля, которые строили Северный поток 2 под ее флагом.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские разведчики заявляли, что российские суда, задействованные в строительстве газопровода "Северного потока-2", бесцеремонно нарушают экологическое законодательство.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Газопровод, США, Санкции, Спецпосланник, Северный поток-2, Амос Хохштейн.
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