Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ

Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре собеседники поднимали темы СНВ-3, угроз для США от РФ и наращивания контингента российских войск на границе с Украиной.

Помимо того, Байден предложил Путину провести личную встречу на территории третьей страны.

Разговор президентов естественно вызвал бурю обсуждений в сети.

Директор Института мировой политики Евген Магда расценил приглашение Байдена на личную встречу троллингом Путина, поскольку тот большую часть контактов имеет в режиме видеоконференции.

Журналист Евгений Кузьменко предположил, что в росСМИ будут раскручивать тему "Карибского кризиса-2".

О том, что в разговоре между Байденом и Путиным нет ничего хорошего для Украины рассказал сооснователь "Демсокыры" Виктор Трегубов.

Подобное мнение высказал и общественный деятель Александр Данилюк.

Российский государственный деятель Альфред Кох и вовсе посчитал, что "Байден сдулся".

Своим мнением поделился и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России "ценой и последствиями" в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.