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Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ

Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

В разговоре собеседники поднимали темы СНВ-3, угроз для США от РФ и наращивания контингента российских войск на границе с Украиной. 

Помимо того, Байден предложил Путину провести личную встречу на территории третьей страны. 

Разговор президентов естественно вызвал бурю обсуждений в сети. 

Директор Института мировой политики Евген Магда расценил приглашение Байдена на личную встречу троллингом Путина, поскольку тот большую часть контактов имеет в режиме видеоконференции. 

Разговор Байдена и Путина - комментарии

Журналист Евгений Кузьменко предположил, что в росСМИ будут раскручивать тему "Карибского кризиса-2". 

Байден Путин - комментарии

О том, что в разговоре между Байденом и Путиным нет ничего хорошего для Украины рассказал сооснователь "Демсокыры" Виктор Трегубов. 

Байден Путин - комментарии

Подобное мнение высказал и общественный деятель Александр Данилюк. 

Байден Путин - комментарии

Российский государственный деятель Альфред Кох и вовсе посчитал, что "Байден сдулся". 

Байден Путин - комментарии

Своим мнением поделился и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит"). 

Байден Путин - комментарии

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России "ценой и последствиями" в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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