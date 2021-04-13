Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ

Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В разговоре собеседники поднимали темы СНВ-3, угроз для США от РФ и наращивания контингента российских войск на границе с Украиной.
Помимо того, Байден предложил Путину провести личную встречу на территории третьей страны.
Разговор президентов естественно вызвал бурю обсуждений в сети.
Директор Института мировой политики Евген Магда расценил приглашение Байдена на личную встречу троллингом Путина, поскольку тот большую часть контактов имеет в режиме видеоконференции.
Журналист Евгений Кузьменко предположил, что в росСМИ будут раскручивать тему "Карибского кризиса-2".
О том, что в разговоре между Байденом и Путиным нет ничего хорошего для Украины рассказал сооснователь "Демсокыры" Виктор Трегубов.
Подобное мнение высказал и общественный деятель Александр Данилюк.
Российский государственный деятель Альфред Кох и вовсе посчитал, что "Байден сдулся".
Своим мнением поделился и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России "ценой и последствиями" в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины.