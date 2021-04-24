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Отчим Кардашьян в новом "образе" претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до "перевоплощения"

Отчим Кардашьян в новом "образе" претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до "перевоплощения"
03:36 Сегодня Телеграф

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, которая до 2015 года была известна как Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян, будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Я в деле! За Калифорнию стоит бороться!" – написала она.

 

Дженнер раскритиковала действующего губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома за "чрезмерно жесткий локдаун" и высокие налоги.

Как пишет Axios, Дженнер поддерживает республиканцев. Для своей кампании она наняла нескольких бывших помощников экс-президента США Дональда Трампа.

В прошлом, еще в статусе Брюса Дженнера, Кейтлин была олимпийским чемпионом по десятиборью, и снялась в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На данный момент она считается одной из самых знаменитых трансперсон в мире.

Кейтлин Дженнер ранее Брюс Дженнер

Фото "до"/"после"

Для справки

В прошлом губернаторами Калифорнии становились киноактеры Рональд Рейган (1967-1975 годы, затем президент США) и Арнольд Шварценеггер (2003-2011 годы).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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США, Калифорния, Кейтлин Дженнер, Трансгендеры.
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