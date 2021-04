Отчим Кардашьян в новом "образе" претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до "перевоплощения"

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, которая до 2015 года была известна как Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян, будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Я в деле! За Калифорнию стоит бороться!" – написала она.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021