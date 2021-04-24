Отчим Кардашьян в новом "образе" претендует на место Шварценеггера: что это значит и как выглядел до "перевоплощения"

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, которая до 2015 года была известна как Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян, будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Об этом она сообщила в своем Twitter.
"Я в деле! За Калифорнию стоит бороться!" – написала она.
I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D
— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021
Дженнер раскритиковала действующего губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома за "чрезмерно жесткий локдаун" и высокие налоги.
Как пишет Axios, Дженнер поддерживает республиканцев. Для своей кампании она наняла нескольких бывших помощников экс-президента США Дональда Трампа.
В прошлом, еще в статусе Брюса Дженнера, Кейтлин была олимпийским чемпионом по десятиборью, и снялась в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На данный момент она считается одной из самых знаменитых трансперсон в мире.
Фото "до"/"после"
В прошлом губернаторами Калифорнии становились киноактеры Рональд Рейган (1967-1975 годы, затем президент США) и Арнольд Шварценеггер (2003-2011 годы).
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии.