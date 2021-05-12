Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией

Российская Федерация до сих пор держит на границах с Украиной значительное количество войск, поэтому напряженность до сих пор крайне высока, что вызывает беспокойство у Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 11 мая, спикер Госдепа Нед Прайс (Ned Price).

"Несмотря на сообщения, которые были об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил России была передислоцирована. Напряженность остается крайне высокой", – сказал он.

Спикер Госдепа уточнил, что у границ Украины до сих пор сохраняется самая крупная со времен вторжения РФ в 2014 году армейская группировка, что "по-прежнему вызывает беспокойство".

Как сообщалось, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ крайне медленно выводит из оккупированного ею Крыма свои войска, собранные якобы для масштабных учений в апреле этого года.

Тогда же и госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия отвела некоторую часть войск, "но значительные силы остаются на границе с Украиной".

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин в статье "Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден".