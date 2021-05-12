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Всплыл интересный момент с датой рождения "казанского стрелка" Ильназа Галявиева

Всплыл интересный момент с датой рождения "казанского стрелка" Ильназа Галявиева
13:40 Ср, 12 Май 2021 Телеграф

Задержанный за массовый расстрел людей в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев родился в день атаки террористов-смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, о чем неоднократно упоминал в общении.

Об этом пишет в среду, 12 мая, российское издание "MK.RU"

"Как рассказали знакомые Галявиева, он не раз обращал внимание на этот факт, однако никаких явных намеков на то, что сам Галявиев собирается устроить террористический акт, они не слышали", - говорится в заметке.

К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка

Также издание сообщает, что Галявиев проживал со старшим братом и родителями в многоквартирном доме на улице Туганлык в Казани.

"Его брат ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения", - говорится в заметке.

Видео штурма захваченной школы в Казани

Террористические акты 11 сентября́ 2001 года (или 9/11) — серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США членами террористической организации "Аль-Каида".

В частности, террористы захватили 4 пассажирских авиалайнера, два из которых направили в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолёт был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,142

Все по теме:

Россия, Казань, Дата, Рождение, Теракт 9/11, Ильназ Галявиев.
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